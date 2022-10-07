Alevilerden açılıma ilk değerlendirme 0:00 / 0:00

Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nin Başkanı Beyzade Özkahraman ve Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Alevilerle ilgili yaptığı açıklamaları Habertürk Editörü Mehmet Kerem Hançer'e değerlendirdi.

Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri 'cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması' ortak talep olarak yinelerken konuyla ilgili diğer beklentilerileri dile getirdi.

CEMEVLERİ BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen cemevleri açılış ve temel atma töreninde Alevi vatandaşların taleplerinin çözümü için yapılacak düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Yapılacak yeni düzenlemeyle cemevlerinin yönetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Bağlı kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yürütüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi inanç önderlerine de talep etmeleri halinde bu başkanlık tarafından kadro verileceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KAMU GÜVENCESİ İLE YÜRÜTÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın ve mekanların tüm meselelerinin takibini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Cemevi Başkanlığı tüm cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar kamu güvencesi, desteği ile yürütülecektir.

Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu önderlerden bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarından en önemlilerinden biri olduğu bu adımların hayırlı olmasını diliyorum. Son günlerde gündeme gelen kimi tartışmaları hak ve özgürlükleri daha ileri götürme fırsatı olarak görüyoruz".

ALEVİ BİLEŞENLERİNDEN ORTAK TALEP: CEMVELERİNE YASAL STATÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Haberturk.com'a değerlendiren Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, cemevlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde idaresi teklifiyle Alevileri kültürel yapı olarak gördüğünü, Aleviliğin bu düzenlemelerle bir inanç olarak değerlendirilmediği ve cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olarak görülmediğini vurguladı. Fırat, esas taleplerinin AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları doğrultusunda cemevlerinin ibadethane sayılması olduğunu söyledi. "İktidar görmek istediği Aleviliği oluşturuyor!" diyen Fırat, bu düzenlemelerin Alevi toplumunun sorununu gidermekten uzak olduğunu söyledi.



Açıklamanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Fırat, "Alevi gençler hala kamu kadrolarına atanamıyor! Bu durumda eşit yurttaşlığı vurgulayan bir açıklama yapılmalıydı. Biz Alevilerin talepleri demokrasi... Bizim taleplerimiz belli; eşit yurttaşlık, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve cemevlerinin ibadethane sayılması. Bunlar karşılanmadıkça eşit yurttaşlık mücadelemiz devam edecek." dedi

"CEMEVLERİNİ 'ALEVİLERİN İBADETHANESİ' OLARAK STATÜYE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan ise tıpkı Fırat gibi düzenlemeyle Alevilerin kültürel yapı ve cemevlerinin kültürel kurum sayıldığını belirtip, bu düzenlemeyle Alevilerin taleplerinin kendi tabiriyle sulandırıldığını söyledi.

Aslan şöyle konuştu:

"Bizim muhatabımız Kültür Bakanlığı bünyesinde bir başkanlık değildir. Talebimiz de bu değildir. Biz eşit yurttaşlık talebi işitiyoruz. Biz cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olarak yasal statüye kavuşmasını istiyoruz. Bizim taleplerimiz net! Kendi inanıcını itikadını yolunu bilen hiçbir alevi devletten maaş alan bir kişiyi kabul etmez. Dede - talip ilişkisi bu inanca aykırıdır".

Aslan, sözlerini taleplerinin tam anlamıyla karşılanması için anayasal düzenlemeye gidilmesi gerektiğini ifade ederek tamamladı.

ÖZKAHRAMAN: BAŞKANLIĞIN HİZMETLERİ ZAMANLA BÜYÜYECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cemevleri temel atma ve açılış törenine ev sahipliği yapan Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nin Başkanı Beyzade Özkahraman​​​​​​​, kurulacak başkanlığın Diyanet İşleri Başkanlığı gibi hizmet vereceğini ve bu başkanlığın hizmetlerinin zamanla büyüyeceğini savundu.

Özkahraman'ın şunları aktardı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından bu yana yüz yıl geçti. Bu yüz yıl içerisinde Alevi ve Bektaşiler çok sıkıntı yaşadı. Alevi Bektaşiler yok sayıldı. İlk kez bir Cumhurbaşkanı bu dergahımızı ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanı bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların en önemlisi ise yeni bir kurumun ortaya çıkıyor olması. Bu kurum Alevi Bektaşilerin sorunlarına çözüm yolları arayacak. Diyanet'in alternatifi mi olacak bilmiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı sadece Sünni inancına hizmet ediyor. Ancak Aleviler bu kurumda yer alamıyor. Öyle inanıyorum ki bu başkanlık bu ihtiyacı giderecek. Zamanla bu kurum da büyüyecektir"

Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında değinemedi sanıyorum ama bizlerin birkaç önemli sorunumuz var. Cemevlerimizin ibadethane olarak tanınmasını talep ediyoruz. Ayrıca okullardaki zorunlu din derslerinin seçmeli hale getirilmesini talep ediyoruz. Ancak genel olarak atılan bu adımı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

İZETTİN DOĞAN: GENEL OLARAK ATILAN ADIMLAR ÖNEMLİ

Alevi toplumunun kanaat önderlerinden Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan ise AİHM kararlarının bir şekilde bu düzenlemelerle karşılanma yoluna girildiğini söyledi. Genel olarak atılan adımları Alevi toplumu açısından önemli bulan Doğan, Alevilerin sorunlarının çözülmesi için esas itibariyle anayasal bir kurumun tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Doğan'ın görüşlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar AİHM kararlarını tanımıyordu hükümet. Ancak şimdi kendileri pozitif bir yaklaşımla cemevlerinin ibadet ihtiyaçlarını karşılamak hem de cemevlerinin kendilerini yapmak üzere giriştiği bir hareket var. Biz de saygıyla karşıladık".

Kültür Bakanlığı içerisinde bir başkanlık kurulmasının ise Alevilerin taleplerini karşılayamayacağını söyleyen Doğan "Bir Bakanlık nezdinde. Üstelik Diyanet gibi de değil. Diyanetin yetkileri Anayasa'da tadil edilmiş. Bu siyaset olur ki bu da laikliğe aykırıdır. Bu şekilde laikliği çökertmiş olursunuz." dedi.