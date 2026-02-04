Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahire’de Entissar Amer ile müze ve piramitlerde | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahire’de Entissar Amer ile müze ve piramitlerde

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile Al-İttihadiye Sarayı'nda görüştü; lider eşleri Büyük Mısır Müzesi ve Giza Piramitlerini ziyaret ederek Tutankhamun koleksiyonunu inceledi. Emine Erdoğan, ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkı sağlamasını diledi

        Giriş: 04.02.2026 - 21:44 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:44
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisinin eşi Entissar Amer ile görüştü.

        Mısıra resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana eşlik eden Emine Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayında, Entissar Amer ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmenin ardından lider eşleri, antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesini ziyaret etti.

        Lider eşlerini müzeye gelişlerinde Müze Müdürü Ahmed Fatouh Ghoneim karşıladı.

        Müzeyi gezen Emine Erdoğan ve Entissar Amere eserler hakkında bilgi verildi.

        Antik Mısırda 18. Firavun Hanedanlığından Kral Tutankamonun (Tutankhamun) altın ölüm maskesi, mücevherleri, savaş arabaları ve günlük yaşam eşyalarının da yer aldığı koleksiyonu inceleyen lider eşleri, 2. Ramses heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Müze gezisinin ardından lider eşleri, Giza Piramitlerini ziyaret etti. Piramitler hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, Entissar Amer ile piramitlerin en eskisi ve en büyüğü olan Keops Piramidi ve Sfenks Heykeli önünde de fotoğraf çektirdi.

        Emine Erdoğan, NSosyal hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Resmi ziyaretimiz kapsamında Kahirede, Mısır Devlet Başkanının değerli eşi Entissar Amer Hanımefendi ile bir araya geldik. İnsanlığı yakından ilgilendiren toplumsal dayanışma konularına dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra Mısır tarihini çağlar boyunca anlatan 57 binden fazla esere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesini ziyaret ettik. Antik Mısır uygarlığının ihtişamının güncel teknolojiyle harmanlandığı müzede, Firavun döneminden günümüze uzanan nadide eserler ve zengin koleksiyonlarla insanlık tarihinin derin izleri bir arada sunuluyor.

        Ardından Mısırın simgesi Giza Piramitlerini ziyaret ettik. Çöl ufkunda yükselen bu antik yapılar, geçmiş ile gelecek arasında kurulan güçlü bir bağın timsali olarak insanlığın ortak hafızasında önemli bir yere sahip. Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Keops Piramidini yerinde görmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

