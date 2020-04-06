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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabinenin 26. toplantısını az önce tamamladıklarını, bu toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili özellikle ekonomik gelişmeleri ve güvenlik konularını değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçen Mustafa Kemal Paşa'nın yetkilerine dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımlamasına atıfta bulunarak şöyle konuştu:

"10 BAŞLIK VE 55 MADDEDEN OLUŞAN EMİRLER"

Devlet, en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşın istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine, devletine olan güveni ile sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Türk milletinin İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"1. Her il ve ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacaktır.

2. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonuna teslim edecektir.

3. Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır.

4. Gıda maddelerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır.

5. Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri, ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır.

6. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacaktır.

7. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.

8. Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar 3 gün içinde orduya teslim edilecektir.

9. Yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde 40'ına el konulacaktır.

10. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20'sine el konacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada görüldüğü gibi ülkenin bir tehditle karşılaştığında devlet ve milletin el ele vererek tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

TEKÂLİF-İ MİLLİYE KISA ZAMANDA HALKTA KARŞILIĞINI BULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü açıklamalarında da Tekalifi Milliye Emirleri yer Tekalif-i Milliye akıllara geldi. Peki bu emirler nasıl alınmıştı? İşte tarihte yaşanan Tekâlif-i Milliye olayı...

Kurtuluş Savaşı'nda, Türk Ordusu'nun acil ihtiyaçlarının karşılanması mecburiyeti Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı kaynak arayışına yöneltti. Büyük Millet Meclisi'nden kanunun kendisine verdiği 'Başkomutanlık' yetkisine dayanarak 7-8 Ağustos 1921 tarihinde toplam 10 maddeden oluşan Tekâlif-i Milliye Emirleri'ni yayınladı. Buna göre halktan, bedelleri sonradan ödenmek taahhüdüyle, yiyecek, giyecek, motorlu taşıt, silah ve hayvanlarının belli bir kısmının ordu için vermesi talep edildi. Bir bakıma nakdi değil de 'aynî vergi' (para ile değil de mal karşılığında olan anlamında) çerçevesinde görülen Tekâlif-i Milliye Emirleri, aynı zamanda bazı insanlar için hizmet yükümlülüklerini de devreye sokmuştur. Tekâlif-i Milliye, Türk halkında kısa zamanda karşılığını bulmuştu.

İŞTE TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ İLE SAĞLANAN GELİR VE HİZMETLER

Başlangıcından Kasım 1921 ayı sonuna kadar Tekâlif-i Milliye Komisyonlarınca toplanan besin maddelerinden bazıları şöyleydi: Un, buğday, arpa, şeker, gazyağı, patates ve kasaplık hayvan.

GÖMLEK, MİNTAN, ÇORAP VE ÇARIK

Öte yandan giyecek olarak don, mintan, gömlek, çarık, çorabın yanısıra elbiselik kumaş, çamaşırlık çeşitli basma, kösele, kundura, pamuk, yün, tiftik, yular, çeşitli mıh (çivi) ve kundura çevisi bulunuyordu.

ÖKÜZ VE MANDA ARABASI İLE KAĞNI

Tekâlifi Milliye çerçevesinde halktan toplanan dönemin taşıt araçları şunlardan oluşmuştu: Öküz ve manda arabası, kağnı arabası, öküz ve manda, eşek, çift atlı araba ve tek atlı araba.

TEKÂLİF-İ MİLLİYE'NİN ARDINDAN SÖYLENENLER...

"KAĞNI ARABASIYLA KOŞANDAN, YAVRUSUNU TAŞIYANA"

Dönemin Milli Savunma Bakanı Refet Bele, anılarında Tekâlif-i Milliye'nin önemini şöyle kaydetmişti:

Bu ferdin zaferi değil, milletin zaferidir. Ve asıl kağnı arabasıyla koşan, yavrusunu kucağında taşıyan köylü kadınının zaferidir. Şükranı bir defa daha resmen ve alenen tekrar ediyorum. Vatandaşlar, bugün zaferimizi resmen ilan ediyoruz.

CHURCHILL, MUSTAFA KEMAL'İN MODELİNİ ALIYOR

Yabancı bir tarihçi yıllar sonra Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanmasından Milli Mücadele sonucuna kadar sürdürülen mücadeleyi anlatıyor:

"Yıllar sonra aynı şeyi yapan Churchill, öküz ve deve yetersizliğinden ötürü, taşıma işlerinde cephedeki askerlerin karılarından ve kızlarından Mustafa Kemal Paşa'nın nasıl yararlandığını anlatmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın milli d uyguların yükseltilmesi planında kadınların seferber edilmesi büyük rol oynamış, sivil asker herkesin gayret göstermesi gereğini ortaya koymuştu. "