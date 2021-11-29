Türkmenistan'da gündem oldu: First Lady ilk kez görüntülendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Aşkabat'ta gerçekleştirdiği görüşme Türkmenistan'da gündem oldu.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna düzenlediği yemek sonrası çekilen ortak fotoğraf Türkmenistan basınında geniş yer buldu.
Çünkü bu fotoğrafın Türkmenistan First Lady'si Ogulgerek Berdimuhamedova'nın paylaşılan ilk resmi fotoğrafı olduğu ifade edildi.
KAMERALAR ONA ODAKLANMADI
Haberlerde Berdimuhamedova'nın fotoğraflarını hiç yayınlamadığına dikkat çekildi. Önceki akşam düzenlenen yemekte de First Lady kadraja girdi ancak kameralar ona odaklanmadı.
Gurbanguli Berdimuhamedov'un genellikle televizyonda çocukları ve torunlarıyla olduğu, eşinin geri planda kaldığı belirtildi.
— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 28, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gösterdikleri Türkmen misafirperverliği dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.
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