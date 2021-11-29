"Bu görüşmede birçok mesele çözüldü"

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti gündem oldu: First Lady ilk kez görüntülendi!

Türkmenistan'da gündem oldu: First Lady ilk kez görüntülendi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Aşkabat'ta gerçekleştirdiği görüşme Türkmenistan'da gündem oldu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna düzenlediği yemek sonrası çekilen ortak fotoğraf Türkmenistan basınında geniş yer buldu.

Çünkü bu fotoğrafın Türkmenistan First Lady'si Ogulgerek Berdimuhamedova'nın paylaşılan ilk resmi fotoğrafı olduğu ifade edildi.

KAMERALAR ONA ODAKLANMADI

Haberlerde Berdimuhamedova'nın fotoğraflarını hiç yayınlamadığına dikkat çekildi. Önceki akşam düzenlenen yemekte de First Lady kadraja girdi ancak kameralar ona odaklanmadı.

Gurbanguli Berdimuhamedov'un genellikle televizyonda çocukları ve torunlarıyla olduğu, eşinin geri planda kaldığı belirtildi.

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 28, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gösterdikleri Türkmen misafirperverliği dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.