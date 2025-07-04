Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'da çeşitli temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.
Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Hankendi Kongre Merkezi'nde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.