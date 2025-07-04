Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'da çeşitli temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Anadolu Ajansı Giriş: 04.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:58 facebook

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