Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine ve MGK üyeleri ile iftarda bir araya geldi
Giriş: 23.02.2026 - 21:13 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat 2026’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Külliye’deki buluşmaya bakanların yanı sıra MGK’nın sivil ve asker üyeleri katıldı. Programın içeriğine veya görüşmelere dair ayrıntı paylaşılmadı; iftarın ardından da resmi bir açıklama yapılmadı.
FOTO: İHA
