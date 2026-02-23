Canlı
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine ve MGK üyeleri ile iftarda bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine ve Milli Güvenlik Kurulu üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen buluşmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı

        Giriş: 23.02.2026 - 21:13
        MGK ve kabine üyeleriyle iftar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat 2026’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

        Külliye’deki buluşmaya bakanların yanı sıra MGK’nın sivil ve asker üyeleri katıldı. Programın içeriğine veya görüşmelere dair ayrıntı paylaşılmadı; iftarın ardından da resmi bir açıklama yapılmadı.

        FOTO: İHA

