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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:41
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Erdoğan görüşmede, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

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