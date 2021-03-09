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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kohen Ailesi'ne taziyelerini iletti

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