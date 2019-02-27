Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evi müzeye dönüştürülen İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, yaşamını anlatan 'Bayramiçli Akif' belgeseli çekildi. Belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Mehmet Akif Ersoy'a ait "Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil'in yaptığı "Bayramiçli Akif" belgeselinin çekimleri, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'nde, Mehmet Akif Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde, Hadımoğlu Konağı Türk Evi Etnografya Müzesi'nde, Bayramiç Belediyesi hizmet binasında ve Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünde yapıldı.



Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu Ayaz Akgün (8),yetişkinliğini Erdoğan Özerdem canlandırdı. Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşı Mithat Cemal Kuntay'ı ise oyuncu Kahraman Sivri canlandırdı. 'Bayramiçli Akif' belgeselinde, ilçeden birçok vatandaşın da figüran olarak rol aldı.



ERDOĞAN ŞİİR SESLENDİRDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan da belgeselde Mehmet Akif'in "Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdi.



Erdoğan'ın seslendirdiği şiir şöyle:



Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,

Günler şu heyûlâyı da, er geç silecektir.

Rahmetle anılmak… Ebediyet budur, amma,

Sessiz yaşadım, kim, beni nerden bilecektir?