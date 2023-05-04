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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de hemşehrileriyle bir araya geldi! - son dakika haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketinde çok rahat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mitingleri kapsamında Rize’de hemşerileriyle bir araya geldi. Erdoğan’a hemşehrileri yine yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda 80 bin kişiye hitap eden Erdoğan’ın gördüğü tablodan hayli memnun olduğu görüldü. Erdoğan’ın memleketi Rize’de yine rahat bir seçim sonucu elde etmesi bekleniyor. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın izlenimleri..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de hemşehrileriyle bir araya geldi! - son dakika haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan iki günlük Karadeniz gezisine memleketi Rize’den başladı. Erdoğan’ın seçim gezisini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın daveti üzerine bir grup gazeteci ile takip etme fırsatı buldum.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge Rizelilerin ilgisi yoğundu. 80 bin dolayında kişi alanı ve alana çıkan cadde ve sokakları doldurdu.

Erdoğan alandaki kalabalık karşısında memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü?"

Mitingi alanına devasa “Rizeli yolundan şaşmaz, mührü yanlış vurmaz. Öz evladı varken başkasını aramaz” pankartı asılmıştı. Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve çalışmalarına ara vermek durumda kalan Erdoğan’ın memleketindeki performansı da hayli yüksekti.

Gün içerisinde kentin değişik noktalarını gezme ve seçmenin nabzını tutma fırsatı buldum. Rizelilerin Erdoğan’a güçlü desteğinin memleketinde sürdüğünü gözlemledim. Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan, memleketinde yüzde 76,9 gibi yüksek bir desteğe ulaşmıştı. 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’ın memleketinde farklı bir şekilde ipi göğüsleyecek isim olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki AK Parti için aynı durum söz konusu mu?

Öncelikle; 2018 seçimlerinde AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüzde 10 dolayında daha düşük oy almıştı. Ancak; MHP’nin oylarının eklenmesiyle AK Parti, Rize’de 3-0 yapmıştı. Bu kez hem artık oy uygulaması olmayacak hem de MHP kendi listesi ile seçimlere giriyor. Ayrıca Rize, CHP ve İYİ Parti arasında uzlaşı sağlanan 16 il arasında bulunuyor. Burada; Millet İttifakı CHP logosu ile seçime giriyor. 2018’de Millet İttifakı toplamda 50 bin dolayında seçmenin desteğini almıştı.

CHP Rize’de bir vekilliği kazanacak desteğe ulaşabilir mi? 14 Mayıs’ta hep birlikte göreceğiz. Buna karşın; Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında seçmenlerine 3-0 yapma çağrısında bulunurken, AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar da sohbetimizde bu konuda herhangi bir sıkıntı görmediklerini söyledi.

ÇAY İÇİN BEKLENTİ DAHA YÜKSEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ekonomisi için hayati önemde olan çay alım fiyatına dair de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söyledi. Ancak bu fiyatın beklentilerin altında olduğuna dair çok sayıda yakınma duydum. Çok sayıda üreticiye artış oranına dair düşüncelerini sorma fırsatı buldum. Üreticiler; alım fiyatının en az 12 lira olmasını beklediklerini kaydetti. Ancak; çay alım fiyatına dair açıklamanın seçmen tercihi bağlamında Rize’de AK Parti adına çok olumsuz bir etki oluşturması beklenmiyor. Tüm bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta memleketinde yine rekor düzeyde bir desteğe ulaşması sürpriz olmayacaktır.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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