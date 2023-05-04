Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketinde çok rahat

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge Rizelilerin ilgisi yoğundu. 80 bin dolayında kişi alanı ve alana çıkan cadde ve sokakları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki günlük Karadeniz gezisine memleketi Rize’den başladı. Erdoğan’ın seçim gezisini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın daveti üzerine bir grup gazeteci ile takip etme fırsatı buldum.

Erdoğan alandaki kalabalık karşısında memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü?"

Mitingi alanına devasa “Rizeli yolundan şaşmaz, mührü yanlış vurmaz. Öz evladı varken başkasını aramaz” pankartı asılmıştı. Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve çalışmalarına ara vermek durumda kalan Erdoğan’ın memleketindeki performansı da hayli yüksekti.

Gün içerisinde kentin değişik noktalarını gezme ve seçmenin nabzını tutma fırsatı buldum. Rizelilerin Erdoğan’a güçlü desteğinin memleketinde sürdüğünü gözlemledim. Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan, memleketinde yüzde 76,9 gibi yüksek bir desteğe ulaşmıştı. 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’ın memleketinde farklı bir şekilde ipi göğüsleyecek isim olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki AK Parti için aynı durum söz konusu mu?

Öncelikle; 2018 seçimlerinde AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüzde 10 dolayında daha düşük oy almıştı. Ancak; MHP’nin oylarının eklenmesiyle AK Parti, Rize’de 3-0 yapmıştı. Bu kez hem artık oy uygulaması olmayacak hem de MHP kendi listesi ile seçimlere giriyor. Ayrıca Rize, CHP ve İYİ Parti arasında uzlaşı sağlanan 16 il arasında bulunuyor. Burada; Millet İttifakı CHP logosu ile seçime giriyor. 2018’de Millet İttifakı toplamda 50 bin dolayında seçmenin desteğini almıştı.

CHP Rize’de bir vekilliği kazanacak desteğe ulaşabilir mi? 14 Mayıs’ta hep birlikte göreceğiz. Buna karşın; Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında seçmenlerine 3-0 yapma çağrısında bulunurken, AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar da sohbetimizde bu konuda herhangi bir sıkıntı görmediklerini söyledi.