Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'ye gitti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'ye gitti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Osmaniye'ye gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'ye gitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Osmaniye’ye gitti.

        DHA'nın haberine göre Erdoğan öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Osmaniye'ye hareket etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı anma programı Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenecek. Programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır Valiliği, cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

        Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan 'cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ