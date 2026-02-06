Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'ye gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Osmaniye’ye gitti.
DHA'nın haberine göre Erdoğan öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Osmaniye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı anma programı Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenecek. Programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anılacak.