Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle Yedikule Hisarı'nda yapılan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde, kültür, tarih ve medeniyetin şahikalarından İstanbul'da böylesine önemli bir programın yapılmasını son derece önemli bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra farklı kıtalardan, ülkelerden ve şehirlerden programa katılan sanatçılara "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, geleneksel sanatları tüm zarafeti, derinliği ve olanca birikimiyle bugünlere taşıyan 3. Yeditepe Bienali'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienali'miz 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin'den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Her biri kendine özgü motifler ve izler taşıyan bu eserler Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camisi mahzeni ve Sirkeci Garı ambarlarında milletimizle buluşacak. Böylelikle kültür ve sanatın evrensel birikimi yerel üslup ve özellikleriyle birlikte İstanbul'da sergilenecek. Üç kıtanın kalbi yaza doğru yol aldığımız bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle birlikte daha da renklenecek, inşallah daha da canlanacak." diye konuştu.

Erdoğan, geleneği olmayanın geleceğinin de olmayacağını belirterek, "Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır. Biz işte bunun için her fırsatta 'Kökü mazide olan bir atiyiz.' diyoruz. Eğitimden siyasete, kültür sanattan mimariye kadar her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bugün Türkiye denince zihinlerde sadece siyasi sınırların canlanmadığını kaydeden Erdoğan, "Bunun da ötesinde geniş bir gönül ve kültür coğrafyası akıllara geliyor. Resmi kurumlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz ve daha niceleri gönül coğrafyamızdaki dost ve kardeşlerimizle olan muhabbetimizi günden güne pekiştiriyor. Dilimizin, kültürümüzün, mefkuremizin, gelenekli sanatlarımızın kısacası medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin, bu faaliyetler eliyle günbegün tahkim ediliyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA GIPTAYLA TAKİP EDİLEN BİR KONUMA GETİRMEYİ BAŞARDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de on yıllardır geri plana itilen ve ihmal edilen bu çalışmalara göreve geldikleri ilk günden itibaren güçlü destekler sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Balkanlar'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Hicaz'dan Kafkasya'ya hayata geçirdiğimiz birçok proje ve programla köklerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaya özen gösterdik. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle aramızda yeni köprüler kurduk. Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi ve kültürel mirasımızı ihya ettik. Türkiye'yi her alanda gıptayla takip edilen bir konuma getirmeyi başardık. Bundan sonra da inşallah bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdattan devraldığımız her meziyeti, her güzelliği, her birikimi daha da güçlü bir şekilde geleceğe aktarmaya devam edeceğiz. Kendi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkacak, onları yeniden yorumlayacak, kuru taklitçilikten uzak duracağız."