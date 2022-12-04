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Şanlıurfa'da bir dizi açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlik buluşmasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere şöyle hitap etti:

Hep birlikte siz gençlerle bugün Urfa'mızda farklı gün yaşıyoruz. Şanlurfamız yaş ortalaması sebebiyle ülkemizin en genç şehri. Şanlıurfa'da ilk kez oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Ankara ve İstanbul'daki benzer programların dışında gittiğimiz her şehirde gençlerimizle bir araya gelmeye özen önem veriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız toplantı ve mitinglerde bugün Şanlıurfa pik yaptı. Son aldığımız resmi rakam 120 bin. Yollardaki karşılamaları buna katmıyorum. Sadece meydanı konuşuyorum. Her ne kadar birileri gençlerimize kendi zihin dünyalarında çantada keklik gibi bakıyorsa da bizim tespitlerimiz hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu.

"BİRİLERİNİN ZİHNİ ENGELLİ"

Bugün dünyada Engelliler Günü. Birilerinin zihin dünyaları engelli. Bizim engelli kardeşlerimizin zihin dünyaları sapsağlam. Sizlerle sohbetlerimizde öyle çarpıcı analizlerle, öyle isabetli tespitlerle, öyle akılcı önerilerle karşılaşıyoruz ki, inanın bunca tecrübemize rağmen bizim ufkumuz genişliyor. Biz ne sağdayız, ne soldayız. Biz siyasetin merkezindeyiz. En çok sizlerin enerji, üretkenlik ve gayretlerinize güveniyoruz. Şu anda Türkiye siyasetinde bu kardeşinizin, bu ağabeyinizin dışında gençlik kollarından yetişerek gelmiş bir lider yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik teşkilatlarında yetişmiş, oralardan gelmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil, çoğu gökten zembille indiler. Siyasetin içinden geldik ve onun için de gençlere bakışımız çok çok farklı. Biz bu kutlu bayrağı, emaneti nasıl daha önceki nesillerden devraldıysak, inşallah çok yakında sizlere devredeceğiz.

"BİZ DÜNYAYA DEĞİL, DÜNYA TÜRKİYE'YE BAKSIN"

Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sıkıntılı en sancılı dönemini yaşadı. Bugün sizlerin Türkiye Yüzyılı vizyonu ile kurduğunuz hayaller arasında çok büyük fark olması önemlidir. Hatırlayın nerelerden geldik. Şanlıurfa'nın havalimanı, böyle güzel yolları mı vardı? Şimdi havalimanından çıkıyorsun, Karaköprü'den merkeze, tüm kavşak düzenlemeleriyle, altyapısı, üstyapısıyla bambaşka Türkiye, bambaşka Şanlıurfa. Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, döktüğümüz alın terinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizlerle alacağız. Hz. Mevlana'nın pergel metaforuna uygun şekilde bir ayağımızı ülke ve değerlerine sabitleyip, diğeri ile tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz. Biz dünyaya değil, dünya Türkiye'ye baksın. Bunu sizlerle beraber başaracağız. Gençlerimizin bilgisi, donanımı, özgüveni, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatıdır.

"VİZYON ORADA DEĞİL BURADA, ŞANLIURFA'DA"

Zihnimizde de kalbimizde de yarın için ne yapacağımız, ne yapmamız gerektiği var. Bugün Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş. Uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz Şanlıurfa'da zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon burada, Şanlıurfa'da. Yarına dair vizyonun gençler sizsiniz. Kendinize güvenin, kendinize inanın. Yarının gündemini de, vizyonunu da sizler hazırlayacaksınız, bizimle hazırlayacaksınız. Peygamberler şehri buluşmasına büyük heyecanla geldik.Bugün gerçekten toplu açılıştaki, mitingdeki katılım muhteşemdi. Verdiğim rakam hayali değildi, resmi rakamdı. Şu ana kadar yaptığım tüm büyükşehir mitinglerinde Şanlıurfa bugün zirve yaptı. Biz yolumuza durmak yok deyip devam edeceğiz.

"İLK 16 BELLİ OLDUKTAN SONRA TAHMİN YAPABİLİRİM"

Açılış maçına gittim. Katar-Ekvator maçına gittim. Ekvator yendi. Fenerbahçeli Valencia da güzel bir kafa golü attı. Televizyonlarda vakit bulursam izliyorum. En son dün akşam malum Beşiktaş'ta oynayan Kamerunlu ismini hep yanlış söylerler; Abubakar, olur mu, aslı bunun Ebubekir. Bu 16 belli olduktan sonra mesela en büyük sürpriz Almanların dışlanması oldu. Almanlar fena gitti. Farklı şeylerle oyalandılar. Şu anda 16'ın dışında kaldılar. 16 belli olduktan sonra değerlendirme yapılabilir. Şu an itibariyle 'şu başarılı olacak' denirse zannediyorum yanlış olur. 16 belli olduktan sonra 'şu daha şanslı olabilir' denebilir. Görelim, ondan sonra da düşüncemizi söyleyebiliriz.

"ŞANLIURFASPOR, BENİM OYNADIĞIM TAKIMLA ÇEKİŞİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, bir soru üzerine "2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor'la ilgili olarak şunları söyledi: Benim oynadığım takım, Esenler Erokspor. Urfa ile çekişiyorlar. Esenler Erokspor benim oynadığım mahalle takımıydı. Aralarında fazla fark yok 1 puan var" yanıtını verdi.

"BİZE YERLİ VE MİLLİ ZİHNİYET VE ZEKÂ LAZIM"

Bir gencin, 6'lı Masa'yla ilgili sorusu üzerine yanıt veren Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

Onların şu anki derdi, o masadan kim ne kapar? Vizyon açıklamış. Vizyon denilen olayın içerisinde Amerika'da bilmem kim, bilmem şuradan kim? Bize yerli ve milli bir zihniyet, yerli ve milli bir zeka lazım.

"FORMASYON EĞİTİMLERİ 3. VE 4. SINIFLARDA VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli öğrencinin formasyonla ilgili sorusu üzerine, "Üniversiteyi bitirdikten sonra 1 ve 2 sene formasyon eğitimi veriyorlardı. Ben YÖK Başkanı'na 'Sayın Başkan bunu kaldıracaksınız' dedim. Artık 3. ve 4. sınıflarda eğitim verilecek, bununla da mutabık kaldık" dedi.

"EVEALLAH KASIMPAŞALIYIZ"

Bir başka öğrencinin vücut diliyle ilgili olarak 'özel bir eğitim aldınız mı?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

Ben malum İmam Hatip mezunuyum. Orada münazaralarda olurdum. Orada bu mukaleme ve diyalektiği yakaladık. 18 yaşından bu yana siyasi hayatın içerisinde oldum. Oradan gençlik kollarından yetişerek bugünlere geldik. Bunun özel mektebine gitmedim, o kadar paramız yoktu. Benim hayat hikâyem de, öyle zengin ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmedik. Biz ahşap bir evde iki oda üç kardeş, anne-baba orada yetiştik. Anacığım zaten benim bambaşka bir anaydı. Çok şey geçti. Babam kıyı kaptanıydı. Aile olarak yetişirken, eve misafir gelme noktasında kapımız hiçbir misafire kapalı değildi. Kapı açık, o anacığım, yer sofrasında misafir geldiği zaman, küp turşusunu hazırlardı, teneke kavurma hazırdı. Anacığım hemen 'oğlum git fırından 2-3 ekmek, yufka al' derdi. Gider yufkayı alırdım. Anam kuzine sobasında yemeği yapardı. Umduğunu değil bulduğunu yiyen misafirler gelirdi bize. Oradan gelen cesaretle de hamdolsun siyasi hayatımızı sürdürdük. Siyasi hayatımızla birlikte de Kasımpaşa'nın verdiği o ruhu da kaybetmedik. Eyvallah Kasımpaşalıyız.

İBRAHİM TATLISES SÜRPRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşma toplantısına katılan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'le ilgili olarak şunları söyledi:

İbrahim Bey'i karşılıklı tanışma belediye başkanlığı döneminde oldu. Eserleriyle biz kendisini tanıdık. Ses her şeyiyle bize kendisini tanıttı. Tabii o arzu edilmeyen olay bizi çok ama çok özdü. Birileri başka beklentiler içerisindeyken Tatlıses yeniden doğdu. Şimdi işte görüyorsunuz yeri geliyor nasıl tize çıkıyor.