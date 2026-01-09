Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ülkede istikrarı güçlendirme yolları ele alındı.
09.01.2026
