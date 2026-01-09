Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ülkede istikrarı güçlendirme yolları ele alındı.

        Giriş: 09.01.2026 - 01:04 Güncelleme: 09.01.2026 - 01:14
        Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü.

        Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ülkede istikrarı güçlendirme yolları ele alındı.

