Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ülkede istikrarı güçlendirme yolları ele alındı.

Giriş: 09.01.2026 - 01:04 Güncelleme: 09.01.2026 - 01:14

