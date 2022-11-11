Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ndeki açıklamalarından öne çıkanlar;

Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.

Barış süreci can Azerbaycan'ın tüm girişimleriyle sürüyor. Barış arayışında Azerbaycan'ın yanındayız.

Dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesiyiz. 3,6 milyonu Suriye'den gelmek üzere yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. Düzensiz göçe karşı ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olur.

Siyaset, güvenlik, ticaret, gümrük, bilişim, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarla işbirliğimizi geliştirelim istiyoruz. Ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki bağların derinleştirilmesine önem veriyoruz.