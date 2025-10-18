Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 4. yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinden Özdemir Bayraktar'ı vefatının dördüncü yılında rahmetle anarak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hedeflerine yaptığı katkıları hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya yaptığı paylaşımda, "Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren, Milli Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 4'üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
