Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideriyle görüştü

ABD güçleri tarafından gözaltına alınıp ABD'de tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine göreve başlayan geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirileceğini, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini bildirdi.

Rodriguez'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün İstanbul'da Havalimanı'da karşıladı.