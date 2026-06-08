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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideriyle görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideriyle görüştü

        Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:09 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideriyle görüştü

        ABD güçleri tarafından gözaltına alınıp ABD'de tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine göreve başlayan geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirileceğini, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini bildirdi.

        Rodriguez'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün İstanbul'da Havalimanı'da karşıladı.

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