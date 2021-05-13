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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin bayramını kutladı

3 bin 480 metre rakımda, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'ne geçen İçişleri Bakanı Soylu, burada Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Soylu, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram telefonu: Zafere artık bir an kaldı - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram telefonu
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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ârif Çetin ile birlikte Ramazan bayramı öncesi geldiği Yüksekova ilçesinde ilk önce özel harekat polislerini ziyaret etti, ardından da Ramazan'ın son iftarını İkiyaka Köyü muhtarı Necmettin Kamalı ve ailesi ile iftar yaptı.

Bakan Soylu daha sonra 3 bin 480 metre rakımda, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'ne geçti.

Burada Mehmetçik ile bir araya gelen Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygı değer komutanlarımız, er, erbaş ve uzman çavuşlarımız. Öncelikle hepinizi Ramazan bayramını arifesinde en kalbi duygularmla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum ve burada verdiğiniz bu mücadele sebebiyle de sizleri tebrik ediyorum. Tabi buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu mekanları cennet olsun inşallah yaralılarımiza da rabbim şifalar versin inşallah. Bu sürdürdüğünüz mucadelede şahsım ve milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve zafere artık bir an kaldı bir nebze kaldı. Bu zaferin inşallah beraberce inanıyorum ki kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuyabilmesi gerçekleştirdik biliyorsunuz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiği mücadele özellikle şehitlerimiz rahat etmiştir. Tekrar ben Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Bakan Soylu ise "Başkanım, bütün arkadaşlarımız başkomutanımızın bayramını tebrik ediyorlar hürmetlerini saygılarını iletiyorlar. Ailece nice bayramlara Allah başımızdan eksik etmesin diyorlar" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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