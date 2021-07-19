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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında şunları kaydetti:

"Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Aşılamada, dünya ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir."

Trafik kurallarına uyulması yönünde de çağrıda bulunan Erdoğan, mesajını şöyle sonlandırdı: "Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi, yola çıkacak sürücülerimize, trafik kurallarına harfiyen uymaları, yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini artırmaları çağrısında bulunarak bitirmek istiyorum. Bayram sevincimizin, maddi kayıplarla, yaralanmalarla, vefatlarla yürek yangınına dönüşmemesi için hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramının hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla"