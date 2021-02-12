İHA

Kente her geldiğinde Nazırlı’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafız Nazırlı'yı 5'inci kez ziyaret ettiği buluşmada özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı ‘Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim' adlı özel bir baskı kitabını hediye etmişti.

Nazırlı’nın yarın saat 14.00’da İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Harput Mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 12, 2021

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖNÜL DOSTU, BİR ALLAH DOSTU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Abdullah Nazırlı için sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı başsağlı mesajında şu ifadelere yer verdi: Elazığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana muhakkak gitmelisin dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım... Cumhurbaşkanımızın gönül dostu, Bir Allah dostu... Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin...