Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti! Kanaat önderinden acı haber...
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

SON DAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti! Kanaat önderinden acı haber...
İHA

Kente her geldiğinde Nazırlı’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafız Nazırlı'yı 5'inci kez ziyaret ettiği buluşmada özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı ‘Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim' adlı özel bir baskı kitabını hediye etmişti.

Nazırlı’nın yarın saat 14.00’da İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Harput Mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖNÜL DOSTU, BİR ALLAH DOSTU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Abdullah Nazırlı için sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı başsağlı mesajında şu ifadelere yer verdi: Elazığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana muhakkak gitmelisin dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım... Cumhurbaşkanımızın gönül dostu, Bir Allah dostu... Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? - 65 yaş üzeri aşı randevu alma ekranı 2021
GÜNDEM65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?
Samsun'da baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
GÜNDEMSamsun'da feci kaza: Ölüler var
Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? - Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? 2021 Dini Günler Takvimi
GÜNDEM2021 Üç aylar ne zaman başlıyor?
Hafta sonu alkol satışı yasak mı? (13-14 Şubat) Hafta sonu sokağa çıkma yasağında içki (alkol) yasağı hangi gü
GÜNDEMHafta sonu (13-14 Şubat) alkol satışı yasak mı?
Didem Arslan Yılmaz, sahte gelin çetesini çökertti
GÜNDEMSahte gelin çetesine büyük operasyon!
Hafta sonu yasağı saat kaçta başlıyor? 13 14 Şubat Sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) ne zaman başlayacak?
GÜNDEMHafta sonu yasağı saat kaçta başlıyor?
Son dakika haberi Osmaniye'de 15 köy okulunda yüz yüze eğitim ertelendi - Haberler
GÜNDEM15 köy okulunda yüz yüze eğitim ertelendi
Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu! - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu!
Son dakika haberi Bakan Pakdemirli: Hortum evlerin içlerine kadar girdi
GÜNDEMBakan Pakdemirli: Hortum evlerin içlerine kadar girdi
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEM"Birlik ve beraberliğimizin en güçlü dönemindeyiz"