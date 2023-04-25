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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gençlerle buluşma toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkar başlıklar şöyle:

Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz onu yükseltecek olan sizlersiniz. Gençler 14 Mayıs'ta sizlerin üzerinden yapılan sinsi hesapları bir kez daha bozuyor muyuz? Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş adeta hayatı AK Parti ile tanımış bir nesilsiniz. Eski Türkiye'yi görmediğiniz, yaşamadığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu gün üretimden istihdama her alanda ölçek öylesine büyümüştür ki, Türkiye'yi 21 yıldan nereden nereye getirdiğimizi anlatırken verdiğimiz örnekler, rakamlar yetersiz kalıyor. Cumhurbaşkanınız 94'te İstanbul'a belediye başkanı oldu. Peki, İstanbul'da o zaman ne vardı? CHP'nin gençleri bazı şeyleri bilmiyor olabilirler anlatacaksınız. İstanbul'da çöp, çukur, çamur vardı. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'liydi. Ümraniye Belediye Başkanı CHP'liydi. Ne oldu? Ümraniye çöplüğü patladı. 39 vatandaşımız orada öldü. Ardından biz İstanbul'u 94'te aldık. Ümraniye'yi de aldık. Hemen o çöplüğün olduğu yeri spor tesisleri ile donattık.

"DOĞALGAZI HALKIMIZA BEDAVA VERDİK Mİ?"

Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk.120 kilometre uzaklıktan, Istranca dağlarından İstanbul'a suyu getirdik. Çöpü, çukurları kaldırdık. Doğalgaz yok gibiydi. İstanbul'u bu kısa sürede doğalgazı biz kavuşturduk. Şimdi Bay Bay Kemal kızma! Karadeniz'e doğalgazı getirdik mi? Bedava olarak halkımıza veriyor muyuz? Biz ne yaptıysak hayal dediniz. Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş. Bu tilkilerden nedir çektiğimiz? Ne diyordu CHP? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı teslim edeceksiniz?' Bay Bay Kemal sen tarih bilmiyorsun, bizim ecdadımız bir çağı kapattı, bir çağı açtı. Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali başını sokacak bir ev bulmaktı. Bu hayalin ölçüsü kelimenin tam anlamıyla dört duvar, bir damdan oluşan barınak seviyesiydi. Biz gençlerimiz başta olmak üzere tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. Ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak güvenli, modern, yüksek standartları yuvalara kavuşturduk. Bunun 1.2 milyonunu TOKİ vasıtasıyla, 3.3 milyonunu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Bugün de ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi bu hayaline kavuşturacak olan yine biziz.

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