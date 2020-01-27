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HaberlerBasketbolCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Erdoğan'dan Kobe için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu

Kobe Bryant

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında basketbolun eğlenceli yönünü insanlara gösteren ve sayısız sporcuya ilham veren basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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