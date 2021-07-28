Aşırı vücut yağı öyle bir şeyi tetikliyor ki...

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.

Hacire Akar'ın oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, partinin il binası önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından bu mücadeleyi örnek alarak 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Ayşegül Biçer de aylardır beklediği müjdeli haberi aldı.

Biçer'e, 2018 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa'nın terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne Biçer ile telefonda görüşerek, ailenin sevincini paylaştı.

"SEVİNCİMİZ ÇOK YÜKSEK"

"Bu zafer sizindir. Gerek Hacire Akar olsun gerek sizler olun hepiniz orada dimdik durdunuz ve sizin o dik duruşunuz elhamdülillah yolları açtı ve yavrularınızın da bu noktada yüreğini hareketlendirdi. 3 yavrumuz da aranıza katılıyor. Bundan dolayı da gerçekten sevincimiz çok yüksek." ifadelerini kullanan Erdoğan, bütün Diyarbakır annelerine selamlarını, sevgilerini iletti.

Biçer'in, "Siz bize sahip çıkmasaydınız, orada bu mücadeleyi sürdüremezdik." sözü üzerine Erdoğan, "O bizim görevimizdi. Biz görevimizi yaptık. Ama siz de bizi bu noktada teşvik ettiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." dedi.

Biçer de "Sayın Cumhurbaşkanım ilk oturduğumda da demiştim, 'PKK'dan söke söke alacağım oğlumu.' diye. Sadece oğlum değil, bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Yarın sabah iki davul iki zurnayla HDP'nin kapısına gidiyorum. Bu zaferi ilan edeceğiz. Anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanabilir demiştik. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Bugün bir kere daha zafere imza atıldı. Annelere inşallah selamınızı ileteceğim. Yarın buluşmamız yapılacak. Allah sizden razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin inşallah." diye konuştu.