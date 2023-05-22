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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Son durum ne?

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında 20 Mayıs itibariyle oy verme işlemi başladı. Bazı ülkelerde sandıklar kapanırken, tüm yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar 24 Mayıs'ta kapanmış olacak. YSK'nın açıkladığı verilere göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

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AA / HABERTURK.COM
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilcilikler ile gümrüklerde oy kullanma işlemi 20 Mayıs'ta başladı. Bu kapsamda sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan vatandaşlar oy kullanabiliyor.

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    Yurt dışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    20 Mayıs itibariyle ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde oy kullanma işlemi başladı.

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 24 Mayıs'a kadar sürecek.

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    SANDIKLAR BAZI ÜLKELERDE KAPANDI

    22 Mayıs itibariyle bazı ülkelerde oy kullanma işlemi sona erdi. O ülkelerden bazıları; Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Çin, İran, Litvanya, Estonya, Polonya
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    BREZİLYA

    Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için 22 Mayıs'ta sandık başına gitti.

    Türkiye'nin Brezilya Büyükelçiliği ile Sao Paulo Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy verme işlemleri başladı.

    Brezilya'da yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, yerel saatle 08.00-22.00 arasında oylarını kullanabilecek.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülkede toplam 581 seçmen bulunuyor.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    DANİMARKA

    Danimarka'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için başkent Kopenhag'da bulunan Kopenhag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta 22 Mayıs'ta oy vermeye başladı.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    İSVİÇRE

    İsviçre'deki Türk vatandaşlarının, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu dolayısıyla devam eden oylamaya yoğun ilgisi sürüyor.

    Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarında dün kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

     

    İsviçre'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, oy kullanma işlemine yoğun şekilde katılıyor. Oy kullanmak için kurulan alanların önünde zaman zaman kuyrukların oluştuğu görülüyor.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    Seçmenler, 24 Mayıs'a kadar yerel saat ile 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy verebilecek.

     

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 802 seçmenden 60 bin 95'i oy kullanmıştı.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    ALMANYA

    Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye devam ediyorlar.

    Hafta sonu boyunca başkent Berlin'deki vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde seçim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    İTALYA

     

    İtalya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. turu için oy vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    İtalya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy kullanma işlemi 22 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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