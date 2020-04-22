Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakanı Mişustin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakanı Mişustin ile telefon görüşmesi yaptı

Oktay-Mişustin görüşmesi
AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Oktay, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarında ölüm oranının diğer ülkelere kıyasla daha az olduğuna işaret ederek, bu kapsamda salgınla mücadelede edinilen tecrübeleri paylaşabileceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin ve mevcut projelerin Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması konusunda mutabık kalındı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! PKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir yakalandı!
GÜNDEMPKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir yakalandı!
Ramazan pidesi fiyatları 2020 nedir? Gramajına göre ramazan pidesi fiyat listesi
GÜNDEMRamazan pidesi fiyatları 2020 nedir?
İstanbul'da yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor
GÜNDEMKısıtlama öncesinde dikkat çeken trafik!
Ramazan ne zaman 2020? İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahur ve iftar saatleri
GÜNDEMRamazan ne zaman 2020?
Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
GÜNDEMMeteorolojiden yağış uyarısı
Sosyal yardımlaşma başvuru 1000 TL yardımı! Sosyal yardımlaşama başvuru e-devletten nasıl yapılır?
GÜNDEMSosyal yardımlaşma başvuru 1000 TL yardım!
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden İstiklal Marşı okunacak
GÜNDEMDeniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden ...
Jandarma down sendromlu çocuğun 23 Nisan isteğini geri çevirmedi
GÜNDEMDown sendromlu çocuğun ricasını kırmadılar
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi
GÜNDEMBitlis'te PKK operasyonu!
Kayıp İbrahim'den henüz haber yok
GÜNDEMKayıp İbrahim'den henüz haber yok

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X