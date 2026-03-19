        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bayram mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bayram mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayramı mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaparken, bölgedeki savaşların sona ermesi ve diplomasinin hâkim olması temennisinde bulundu; Türkiye'nin barış ve istikrar için kararlı duruşunu sürdüreceğini ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Rahmet ve bereket ayı ramazana elveda derken, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aile bağlarının güçlendiği, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği; dayanışma ve paylaşmanın zirve yaptığı bu günler, toplumsal dokumuzu ayakta tutan değerlere de can vermektedir. Maalesef bir bayrama daha buruk bir sevinçle giriyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş ve yayılmacı eylemlerin biran önce sona ermesini, çatışma yerine diplomasinin hakim olmasını temenni ediyor ve bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarf ediyoruz. Türkiye, güçlü devlet geleneği, dirayetli liderlik ve milli dayanışma ruhundan aldığı güçle, ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada hem kendi istikrarını korumakta hem de bölgesinde barış ve adaletin tesisi için kararlı bir duruş sergilemektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen mücadele, iç cephemizi tahkim ederken, aynı zamanda bölgemizin huzur ve refahını da doğrudan ilgilendirmektedir” dedi.

        Yılmaz, terörü gündeminden çıkarmış bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda çok daha yüksek standartlara ulaşacağına inandığını belirterek, “Etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden kurulan emperyalist tuzaklara vereceğimiz en güzel cevap; farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltmektir. Ramazan Bayramı vesilesiyle, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ağır şartlar altında hayat mücadelesi veren mazlumları gönülden selamlıyoruz. Hem haklı hem güçlü bir ülke olarak Türkiye, insan onurunu esas alan yaklaşımıyla, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin yanında durmaya devam edecektir. Bu duygularla, Ramazan Bayramı’nın ülkemize, bölgemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor; aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti; 1.5 promil alkollü çıktı

        Esenler-Avcılar seferini yaparken durak ve güzergahı karıştıran İETT Halk otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!