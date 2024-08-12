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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TESK'i ziyaret etti - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TESK'i ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu (TESK) ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:59
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TESK'i ziyaret etti
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        TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile oda ve birlik başkanları yer aldı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede eylülde açıklanacak 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında talep, görüş ve önerileri dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki alın teriyle ekonomimize değer katan esnafımıza aittir. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayışla konfederasyon temsilcileri ile istişarelere son derece önem veriyor, elimizi taşın altına hep birlikte koyuyoruz. Yapılan bu çalışmalarla, orta vadede Türkiye'yi hep birlikte hem ekonomik hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor. Ülkemiz, kalkınma yolunda rekabet gücünü ve verimliliğini topyekun artırdığında, bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde de paydaşlarımızla bir araya gelerek OVP hazırlıkları kapsamında öneri ve talepleri dinleyerek istişarelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'e, kıymetli oda ve birlik başkanlarına teşekkür ediyorum."

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