Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta? Normalleşme adımlarıyla ilgili son günlerde bu iki sorunun cevabı merak edilip araştırılıyordu. Nihayet beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının saati ve gündemiyle ilgili detaylar da belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte merak edilen soruların cevabı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 hafta aranın ardından bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı saati 15.00 olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçip normalleşme ile ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ

Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.