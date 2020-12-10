Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar tüm ülkede uygulanıyor. Sokağa çıkma saatlerinden işletmelerin mesai saatlerine kadar pek çok konuyu kapsayan tedbirlere ekleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Son tedbirlerin kabine toplantısının ardından açıklanması bir sonraki kabine toplantısı tarihinin merak edilmesine yol açtı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Son kabine toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Hatırlanacağı gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil yeni tedbirlerin alındığı son Kabine Toplantısı 30 Kasım'da yapılmıştı. Ancak yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Yeni tedbirler de dahil olmak üzere Kabine Toplantısı günü ve saati ile ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde detayları sizlerle paylaşacağız.

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu “Köprüden önceki son çıkış” cümlesiyle açıkladı.

14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:

Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz.

Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, “Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELERDİR?

30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’den itibaren geçerli olacak şekilde (1. madde hariç);



1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi,



2. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi,



3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması,



4. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi,



5. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi,



6. Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; ­

Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­

Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması,



7. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi,

Ayrıca AVM’lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid­19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması,

AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM’ye kabul edilmesinin sağlanması,



8. İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması,



9. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi,



10. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi.