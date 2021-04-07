Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar açıklandı

AA

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. TRT adına davayı takip eden Alaaddin Varol (sağda) ve Cumhurbaşkanlığı Avukatı Serhat Kemal Yılmaz (solda) basın mensuplarına açıklama yaptı.