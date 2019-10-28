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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro seferlerine düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),kentte gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bugün ve 29 Ekim'de bazı raylı sistemlerin seferlerinin 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

İBB metro seferleri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB iştiraki Metro İstanbul AŞ tarafından işletilen metro hatlarına Cumhuriyet Bayramı düzenlemesi yapıldı.

Vatandaşların İBB tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine rahatça katılabilmeleri amacıyla 28-29 Ekim'de bazı raylı sistemlerin seferleri uzatıldı.

Bu kapsamda, bugün ve 29 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar ve T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.

24 saat hizmet veren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı ise 24 saat çalışmaya devam edecek.

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