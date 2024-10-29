Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir Doodle ile ana sayfasını renklendirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’nı unutmayan ünlü arama motoru, Türk bayrağını ana sayfasında sergileyerek bu anlamlı günü kutladı. Bu yılki Doodle, Google'ın Cumhuriyet Bayramı’na verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...