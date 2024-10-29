Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle!
Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla özel bir Doodle yayınladı. Cumhuriyet Bayramı anlamı ve önemine dikkat çeken doodle'ın ardından gözler bu özel güne çevrildi. Peki, 29 Ekim için hazırlanan bu özel Doodle'da neler yer alıyor? İşte bu sorulara yanıt bulmanız için Doodle hakkında merak edilenler ve 29 Ekim'e özel hazırlanan tema...
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir Doodle ile ana sayfasını renklendirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’nı unutmayan ünlü arama motoru, Türk bayrağını ana sayfasında sergileyerek bu anlamlı günü kutladı. Bu yılki Doodle, Google'ın Cumhuriyet Bayramı’na verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...
GOOGLE CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN DOODLE HAZIRLADI
Google, 29 Ekim Salı günü kutlanan Cumhuriyet Bayramı'na dikkat çekecek doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türk bayrağına yer veren Google, bu anlamlı ve özel güne vurgu yaptı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ VE TARİHİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.