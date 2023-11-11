Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK belli oldu! CHP MYK üyeleri kimler oldu, Merkez Yönetim Kurulu'nda hangi isimlere yer verildi? İşte CHP'nin A Takımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK belli oldu! CHP MYK üyeleri kimler oldu, Merkez Yönetim Kurulu'nda hangi isimlere yer verildi? İşte CHP'nin A Takımı

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiği toplantıda, CHP'nin A Takımı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklandı. Peki, "CHP MYK üyeleri kimler oldu, Merkez Yönetim Kurulu'nda hangi isimlere yer verildi?" İşte CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kadrosu...

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MYK ÜYELERİ KİMLER OLDU?

CHP'nin ilk Parti Meclisi toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da belli oldu. Buna göre yeni MYK şu isimlerden oluştu:

Selin Sayek Böke Genel Sekreter

Gökçe Gökçen Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Taşcıer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İlhan Uzgel Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuz Yılmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat Genel Sayman

Burhanettin Bulut Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı