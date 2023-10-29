Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği 'Ata' bebek dünyaya gözlerini açtı

        Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği 'Ata' bebek oldu

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün ilk dakikalarında Ata isimli bebek, İstanbul Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği 'Ata' bebek doğdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Cumhuriyeti bugün kuruluşunun 100. yılını kutlarken, İstanbul'da Yağmur ve Erdem Öztürk çifti yüzyılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerine Ata ismini verdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Dün gece saat 00.05'te Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Ata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk dakikalarında doğan bebek olarak tarihe geçti.

        Baba Erdem Öztürk "Çok mutluyuz 29 Ekim'e denk geldiği için. Doktorumuzdan öğrendiğimiz zaman bize 29 Ekim dediğinde biz direkt isim düşünmeye başladık. En uygun isim olarak 'Ata'yı tespit ettik. Ata Öztürk bebeğimizin adı. Mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.

        Anne Yağmur Öztürk de, "29 Ekim normal doğum tarihiydi. Biz de istedik ki uyumlu olsun günün anlam ve önemine. Bir tane Ata'mız oldu. İnşallah adına yakışır bir şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olur" dedi.

        Doğumu gerçekleştiren Dr. Sadiye Eren, "Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir olayı yaşamış olmak çok çok daha güzel. Her zaman yeni bir yılın bebeğini kutlardık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk bebeğini kutluyoruz. Çok güzel bir duygu" dedi.

        Temsili fotoğraf: Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi