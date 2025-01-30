Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çuvalda cansız bedeni bulunmuştu! 3 kişi gözaltında | Son dakika haberleri

        Çuvalda cansız bedeni bulunmuştu! 3 kişi gözaltında

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan günler sonra komşusunun bahçesinde çuval içerisinde cesedi bulunan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Denizli'nin Çarşı Mahallesi'nde 2032 sokakta oturan Serpil Girgin, 22 Ocak'ta 'Komşuya gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören Mustafa Girgin, telefonla da kendisine ulaşamayınca 26 Ocak'ta polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

        2

        KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDE ÇUVAL İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

        Polis ekipleri, Serpil Girgin’in, eşine polise gittiğini belirtmesini dikkate alarak arama çalışmalarını evinin bulunduğu 2032 Sokakta yoğunlaştırdı.

        Sokaktaki evlerin bahçesinde inceleme yapan polis ekipleri Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde bir çuval fark etti. Çuvalın içine bakan polis, kayıp olan Girgin'in cesediyle karşılaştı.

        3

        Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kayıp olarak aranırken, çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Girgin'in cenazesi olay yerinde inceleme yapılmasının ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Girgin'in cesedinin bulunduğu ev sahibi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Polis ekipleri, Girgin'in neden, nasıl ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Girgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

        4

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Olayla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Denizli İli Çivril İlçesinde Serpil Girgin'in 22 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunun eşi Mustafa Girgin tarafından 26/ Ocak'ta kolluk kuvvetlerine bildirilmesi üzerine, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığınca konu ile ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yapılan soruşturma kapsamında maktulenin cesedi ikametine yakın bir yerde bulunmuştur. Soruşturma kapsamında şüpheliler U.A., H.Ç. ve A.D. hakkında gözaltı tedbiri uygulanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        110 Filistinli serbest bırakıldı
        110 Filistinli serbest bırakıldı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!