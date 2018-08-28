Witcher serisini oyun dünyasına kazandıran CD Projekt Red’in ilk olarak 2012’de duyurduğu ve o zamandan beri merakla beklenen Cyberpunk 2077’den ilk oynanış görüntüleri geldi. 48 dakikalık videonun başlangıcında karakter yaratma ekranına kısa bir bakış atıyoruz. Ardından ilk görev olarak bir kızı organ mafyasının elinden kurtarıyoruz.

Oynanış videosunun devamında Cyberpunk 2077’nin futuristik açık dünyasına adım atıyor ve büyüleyici detaylara başbaşa kalıyoruz. Görüntülerde araç kullanımı, vücut geliştirmeleri gibi pek özelliği görebiliyorsunuz.

48 dakikalık görüntülerdeki grafiklerin oyunun final sürümüyle aynı olmayacağını da belirtelim. Hala geliştirilmekte olan Cyberpunk 2077’nin resmi çıkış tarihi hala belli değil ancak 2019’un sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor.

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