Sosyal medya fenomeni CZN Burak, sosyal medyada paylaşılan traik kazası haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak kimdir, gerçek adı ne? CZN Burak nereli? CZN Burak'ın restoranı ne?

CZN BURAK KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 24 Mart 1994 tarihindeİ stanbul'da doğdu. Türk şef ve lokantacı, internet fenomeni.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

CZN BURAK ASLEN NERELİ?

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

CZN BURAK'IN RESTORANININ ADI NE?

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

CZN BURAK'TAN "TRAFİK KAZASI" İDDİALARINA YANIT!

Burak Özdemir, sosyal medya hesabından "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi. Arkadaşlar ölmedim, yaşıyorum çok şükür." paylaşımını yaptı.