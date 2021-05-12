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CZN Burak'tan Filistin'e destek

CZN Burak, sosyal medya hesabından Arapça olarak yazmış olduğu "Hepimiz Kudüs'leyiz" notu ve yemek olarak yaptığı Filistin bayrağıyla mesajını duyurdu

CZN Burak'tan Filistin'e destek - Magazin haberleri
CZN Burak'tan Filistin'e destek
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HABERTURK.COM

Dünya çapında ün kazanan, adını sosyal medyada çektiği yemek videoları ve güler yüzüyle duyuran CZN Burak, yaptığı paylaşımla İsrail'in Filistin Devleti'ne ve Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınadı. CZN Burak, Instagram'dan yayınladığı gönderi ile "Hepimiz Kudüs'leyiz" mesajı verdi.

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