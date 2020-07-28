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CZN Burak asker ocağında

Burak Özdemir, Nam-ı diğer CZN Burak... Onu kimi zaman alevler arasındaki tehlikeli yemek şovlarıyla, kimi zaman da iştah kabartan o ilginç ve enfes tarifleriyle izliyoruz. En dikkat çeken özelliğiyse sürekli gülümsemesi… Instagram'da tam 16,5 milyon takipçisi var. Henüz 25 yaşında ama başardığı işler yaşından büyük. O şimdi asker Burak!

CZN Burak
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Emrah Doğru’nun haberine göre; Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan, yaptığı yemekler ve gülümsemesi ile birçok kişinin beğeniyle izlediği iyiliksever CZN Burak, vatani görevini kısa dönem bedelli olarak Isparta’da yapıyor. CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, tezkere için gün sayıyor.

CZN BURAK ASKER OCAĞINDA

Askerlik görevini ifa ederken Habertürk'e özel konuşan CZN Burak, çok mutlu ve gururlu olduğunu, asker ocağında güzel dostluklar edindiğini belirtti.

Mutfakta olduğu gibi asker ocağında da gülümsemeye devam eden Özdemir, askerliğine ait fotoğrafları haberturk.com ile paylaştı.

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