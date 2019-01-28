Şaşırtan görüntü...

D-100 Karayolu Ortaköy viyadüğü üzerinde ilerleyen iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. DHA'nın haberine göre, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir motosiklet sürücüsü arkadaşının bozulan motosikletine ilginç bir şekilde destek verdi. Arkadaki motosiklet sürücüsü önündeki bozuk motosikleti ayağıyla iterek ilerlemesini sağladı. İki motosikletlinin yolculuğu bu şekilde Beşiktaş istikametine devam etti.