D vitamini nelerdir?

Vücut için son derece önemli olan ve tıp dilinde kalsiferol olarak adlandırılan, yağda çözünen bir vitamindir. Sağlıklı bir kişi formunu yakaladığında karaciğerde oluşturulur ve daha sonra, böbreklerdeki aktif halinde depolanır ve kas fonksiyonların korunmasını sağlayan vitamin çeşitlerinden biridır. D vitamini eksikliğinde dişarıdanda takviye olarak alınmaktadır.
D Vitamini Nelerde Bulunur?
Yağlı balık ve balık çeşitleri
Mantarlar
Süt ve süt ürünleri
Portakal suyu gibi doğal meyve suları
Yumurta sarısı
Tahıl ve tahıl ürünleri
Sığır ve tavuk karaciğeri
Morina yağı
Maydanoz
Güneş ışığındanda D vitamini bulunmaktadır.
D Vitamini Faydaları?
Sağlıklı kemikler için D Vitamini
Depresyonu önler
Kanseri önlemeye yardımcı olur
Multipl (çoklu) skleroz riskini azaltır
Diyabete karşı korur
Sağlıklı hamilelik için gereklidir
Kalp hastalığı riskini azaltır
Cilt sağlığını korur
İltihabı azaltır
YORUMLAR