D vitamini nelerdir?

Vücut için son derece önemli olan ve tıp dilinde kalsiferol olarak adlandırılan, yağda çözünen bir vitamindir. Sağlıklı bir kişi formunu yakaladığında karaciğerde oluşturulur ve daha sonra, böbreklerdeki aktif halinde depolanır ve kas fonksiyonların korunmasını sağlayan vitamin çeşitlerinden biridır. D vitamini eksikliğinde dişarıdanda takviye olarak alınmaktadır.

D Vitamini Nelerde Bulunur?

Yağlı balık ve balık çeşitleri

Mantarlar

Süt ve süt ürünleri

Portakal suyu gibi doğal meyve suları

Yumurta sarısı

Tahıl ve tahıl ürünleri

Sığır ve tavuk karaciğeri

Morina yağı

Maydanoz

Güneş ışığındanda D vitamini bulunmaktadır.

D Vitamini Faydaları?

Sağlıklı kemikler için D Vitamini

Depresyonu önler

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Multipl (çoklu) skleroz riskini azaltır

Diyabete karşı korur

Sağlıklı hamilelik için gereklidir

Kalp hastalığı riskini azaltır

Cilt sağlığını korur

İltihabı azaltır