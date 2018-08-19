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Tüm gününü ilçede ve havuzda geçirdiğini anlatan Yıldırım, "Mutlaka herkesin görmesini tavsiye ederim. Havuzun şifalı olması benim için tabii ki çok önemli, hem eğlendik hem de derdimize derman buluyoruz. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Doğal mağaradan çıkan suyun şifalı olması ve havuzlarda hiçbir katkının olmaması çok güzel." diye konuştu.