Dağlar arasındaki "Kudret Havuzu" bayram tatiline hazır
19.08.2018 - 09:58 | Güncelleme: AA
Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nun ortasındaki "Kudret Havuzu", Kurban Bayramı tatilinde de misafirlerini bekliyor. Yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği havuz, bayram tatilinde de farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek
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Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nun ortasındaki Kudret Havuzu, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini bekliyor.
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AA'nın haberine göre yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle yoğun ilgi gören havuz, bayram tatilinde de farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.
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Somuncu Baba Külliyesi civarındaki Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasında bulunan ve şifalı olduğuna inanılan havuz, adeta çölün ortasındaki bir vahayı andırıyor.
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Hulusi Efendi Vakfınca yenilenen havuzda, 80, 120 ve 150 santimetre derinliğinde, birbirine bağlı bölümler bulunuyor. Kimyasal ilaçlama yapılmayan havuzun suyu, mağaralardan gelen kaynak suyuyla yenileniyor.
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Vatandaşlar, ışıklandırması da yapılan havuza gece saatlerinde de girebiliyor.
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Kudret Havuzu Sorumlusu Necati Çelik, doğal mağaralardan gelen suyuyla havuzun ziyaretçilerini beklediğini söyledi.
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Kanyonun ortasında bulunan havuzun yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü aktaran Çelik, geçen yıl 500 binin üstünde ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti.
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde turistler için tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:
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"Havuzumuza yaz aylarında yoğun ilgi oluyor. Bu yıl uzun olan bayram tatili için de tüm hazırlıklarımızı yaparak ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Burası kanyonun ortasında bulunan adeta bir vaha."
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"Şifalı suyu ve muhteşem manzarasıyla misafirlerimizi bekliyoruz. Havuzumuzu gören, zaman geçiren herkes mutlaka bir daha geliyor. Ben imkanı, fırsatı olan tüm vatandaşlarımızın burayı görmesi gerektiğine inanıyorum. Kurban Bayramı tatilinde ilçemizi tercih edenler çok güzel bir zaman geçirecektir."
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Çelik, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığınca analiz edilen havuzun suyunun, çağın hastalıklarından stres, romatizmal eklem ağrıları ve cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere bazı hastalıklara iyi geldiğini öne sürdü.
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"BURASI MUHTEŞEM BİR YER"
Hamza Yıldırım ise tatilini geçirmek üzere geldiği kentte, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kudret Havuzu ile karşılaştığını belirtti.
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Tüm gününü ilçede ve havuzda geçirdiğini anlatan Yıldırım, "Mutlaka herkesin görmesini tavsiye ederim. Havuzun şifalı olması benim için tabii ki çok önemli, hem eğlendik hem de derdimize derman buluyoruz. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Doğal mağaradan çıkan suyun şifalı olması ve havuzlarda hiçbir katkının olmaması çok güzel." diye konuştu.
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Konya'da yaşayan Hidayet Akçay ise Kudret Havuzu'nu çok beğendiğini söyledi. Doğan güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğunu ifade eden Akçay, yerli ve yabancı turistlerin mutlaka havuza gelmesi gerektiğini kaydetti.
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Kudret Havuzu'nun kendine özgü doğal ve etkileyici bir güzelliğinin olduğunu dile getiren Akçay, "Bir tarafta şifalı suyuyla Kudret Havuzu diğer tarafta hemen yanı başında Tohma Çayı akmakta.
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