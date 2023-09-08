Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
İstanbul Sultangazi'de, evlerinin önünde yol kenarında kedi seven 2 yaşındaki Salih Muhammed Kaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da kaza, dün 15.30 sıralarında, Sultangazi'deki Habipler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı.
KEDİYLE OYUN OYNUYORDU
DHA'da yer alan habere göre 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Salih Muhammed Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu.
ÇOCUKLA KEDİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİ
Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti. Yol kenarındaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Salih Muhammed Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.
SÜRÜCÜ KUCAKLAYIP ARACINA ALDI
Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı.
KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Salih Muhammed Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı, sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
"ŞOFÖRÜ TANIMIYORUZ, YAŞLI BİR AMCAYDI"
Olayın yaşandığı sokakta oturan Emri Aksu, "Aile buraya daha bir sene olmadı geleli. Gaziantep'ten taşınmışlar buraya. Deprem felaketinden sonra geldiler. Araç burada 5-10 dakika duruyor, zaten kamera kayıtlarında da var. Daha sonra hareket ediyor ve hareket ettiği gibi çocuğu eziyor. Yaşlı bir amcaydı. Şoförü tanımıyoruz. Bu mahalleden değildi. Hiç görmediğim birisi, aracı da buralarda hiç görmedik" dedi.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Aynı sokakta oturan Gül Yassıyurt ise, ".Araba duruyordu, şoför şoka girmişti. Ona 'Götür, götür' dedim. Adam belki iki dakika gözümün içine baktı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında önü açıktı. Sonra bastılar gaza ve gittiler" diye konuştu. Bu arada çocuğu ezen sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.