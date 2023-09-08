İstanbul'da kaza, dün 15.30 sıralarında, Sultangazi'deki Habipler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı.

Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Salih Muhammed Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı, sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞOFÖRÜ TANIMIYORUZ, YAŞLI BİR AMCAYDI"

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emri Aksu, "Aile buraya daha bir sene olmadı geleli. Gaziantep'ten taşınmışlar buraya. Deprem felaketinden sonra geldiler. Araç burada 5-10 dakika duruyor, zaten kamera kayıtlarında da var. Daha sonra hareket ediyor ve hareket ettiği gibi çocuğu eziyor. Yaşlı bir amcaydı. Şoförü tanımıyoruz. Bu mahalleden değildi. Hiç görmediğim birisi, aracı da buralarda hiç görmedik" dedi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Aynı sokakta oturan Gül Yassıyurt ise, ".Araba duruyordu, şoför şoka girmişti. Ona 'Götür, götür' dedim. Adam belki iki dakika gözümün içine baktı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında önü açıktı. Sonra bastılar gaza ve gittiler" diye konuştu. Bu arada çocuğu ezen sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.