Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Daire önünde ayakkabı ve terlik bırakanlar ceza alabilir | Son dakika haberleri

        Daire önünde ayakkabı ve terlik bırakanlar ceza alabilir

        Apartmanlarda daire kapılarının önüne bırakılan ayakkabı, terlik ve ayakkabılıkların ortak alanların kullanımını ihlal edebileceğini belirten Avukat Mustafa Erkulu, bu duruma para cezası verilebileceğini, hatta konunun yargıya kadar taşınabileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 22:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dikkat ceza alabilirsiniz!

        Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu, apartman koridorları ve yangın merdivenlerinin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan olarak kabul edildiğini ifade ederek, ortak alanların tüm kat malikleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması gerektiğini kaydetti. Kapı önlerine bırakılan ayakkabı, terlik veya ayakkabılıkların rahatsız edici boyuta ulaşması halinde ortak alana müdahale sayılabileceğini dile getiren Erkulu, "Kat malikleri, ortak alanlara yapılan müdahalenin sonlandırılması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilir. Mahkeme, ortak alanlara yapılan müdahalenin engellenmesine karar verebilir" dedi.

        "PARA CEZASINA KADAR GİDEBİLİR"

        Bazı apartmanların yönetim planlarında ortak alanların kullanımına ilişkin özel hükümler bulunabileceğini belirten Erkulu, "Burası bir koridor, koridora koyulan ayakkabılar da ortak alandadır. Kat Mülkiyeti Kanunu 4. maddesinde de belirtilmiştir; ortak alan olduğu için de buna tabii yangın merdivenleri de dahil buralara yapılan müdahaleyi hakim engelleyebilir. Bu alanlara yapılan müdahaleleri diğer kat malikleri bir zarara uğradıklarını belirtip hakimin engellemesini isteyebilirler. Çok yaygın olmamakla birlikte yönetim planlarında bu istikamette bir hüküm olabilir. Yönetim planlarına eğer genel kurul kararıyla böyle bir hüküm eklenmişse para cezasına kadar ilerleyebilir. Bunun için yönetim planlarında bir hüküm olması gerekmektedir. İdari bir para cezası olabilir. Bunun dışında eğer yönetim planında bir hüküm varsa genel kurul kararıyla bir para cezası verilebilir, daha da ileri olarak ortak alana müdahale kasıtlı olarak devam edilirse savcılığa şikayet boyutu da olabilir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Haydarpaşa'nın üç cephesinde restorasyon ve konservasyon çalışmaları sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamanın tamamlandığını bildirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları