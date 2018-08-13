Yemek yeme yarışmalarında, dakikalar içinde en fazla yiyenler, bir anda 7 kiloyu nasıl alır ve mide patlamasından korkan yarışmacıların midesi patlar mı? İşte cevap...
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Antalya'da yaşayan Ceren Yılmaz (21), bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada, 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, bir tabak salata, bir lavaş ekmeği yedi ve yarışma sonrası 40 kilodan 47 kiloya ulaştı. Yılmaz, yaptığı açıklama da en çok midesinin patlamasından korktuğunu söyledi.
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Dakikalar içinde kilo alınırsa, mide patlaması olup olmayacağını Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül anlattı.
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Yurt içi ve yurt dışında birçok benzer yarışmalar olduğunu söyleyen Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, şişman ya da zayıf kişilerin mide kapasitesi hakkında bilgi verdi.
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“Midemizin hacmi ortalama olarak 2-4 lt kadardır. Sanılanın aksine obez kişilerin midesi, zayıf kişilere çok da büyük değildir. Mide kas yapısı lifli bir organdır. Beslenme tarzına göre genişleyebilir ya da küçülebilir. Tıkanırcasına yemek yiyen kişilerin mide hacminin büyük olduğu gözlenmiştir.
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Yapılan çalışmalar obez kişilere göre tıkanırcasına yemek yiyen kişilerin mide kapasitesinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden dakikalar içinde kilo alınabilir. Böylece midenin yemek yemekle genişlediğini anladığımız gibi, uygun beslenme ile midenin küçülebileceğini de anlamış oluyoruz. Midenin kapasitesi ölçülerek diyete başlamış kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, diyet sonrası midenin küçüldüğü kanıtlamıştır.”
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Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, “Mide hacmi uzun süreli beslenme alışkanlığı değişimlerine uyum sağlayabilse de, aniden gerilme durumunda mide yırtılarak delinebilmektedir.
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Midenin gerilmesine bağlı delinmelerin yaklaşık yarısı aşırı miktarlarda beslenme ya da çok zorlanarak kusma gibi durumlarda görülüyor. Yemek yeme yarışmalarına katılacak kişilerin öncesinde mutlaka doktora görünmeleri ve mevcut bir hastalıkları varsa katılmamalarını tavsiye ederim” dedi.
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Yurt dışında yaşayan, yıllardır yemek yeme yarışmalarına katılarak şampiyon olan, incecik fiziği ile hayrete düşüren, 10 dakikada 69 sosisli sandviç yiyen Japon yarışmacı, yarışmalara hazırlanmak için mide hacmini genişleterek, tıkanırcasına yediği bir beslenme türü uyguladığını söylüyor.
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Yarışma sonrasında, normal beslenme şekline geri döndüğünde, birkaç sosisli sandviçten fazla yiyemediğini belirtiyor.
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