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Yapılan çalışmalar obez kişilere göre tıkanırcasına yemek yiyen kişilerin mide kapasitesinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden dakikalar içinde kilo alınabilir. Böylece midenin yemek yemekle genişlediğini anladığımız gibi, uygun beslenme ile midenin küçülebileceğini de anlamış oluyoruz. Midenin kapasitesi ölçülerek diyete başlamış kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, diyet sonrası midenin küçüldüğü kanıtlamıştır.”