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        Haberler Yaşam Tilkinin avlanma yöntemi! Dakikalarca dinliyorlar

        Tilkiler dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor

        Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:39
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        Avlanma becerileri dolayısıyla kurnaz ve uyanık olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

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        Susuz ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri AA görüntüledi.

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        Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.

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        İşte beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkilerin ilginç hareketleri...

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        #kızıl tilki
        #kars

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