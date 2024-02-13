Tilkiler dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor
Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor
Avlanma becerileri dolayısıyla kurnaz ve uyanık olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.
Susuz ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri AA görüntüledi.
Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.
İşte beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkilerin ilginç hareketleri...