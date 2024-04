Dakota Fanning: Tom Cruise her yıl aynı tarihte hediye gönderir

Ünlü oyuncu Dakota Fanning, kendisine her doğum gününde hediye gönderen dünyaca ünlü yıldızın kim olduğunu açıkladı. Kariyerine 2000'lerin başında adım atan ve 'Sweet Home Alabama', 'War of the Worlds', 'Coraline' gibi filmlerde rol alan 30 yaşındaki ABD'li oyuncu, hiçbir doğum gününü atlamayan ünlü oyuncunun Tom Cruise olduğunu söyledi.