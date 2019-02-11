Dalaman açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 19.38´de merkez üssü Muğla´nın Dalaman ilçesi açıklarında Akdeniz´de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Türkiye´ye en yakın yerleşim yeri olan Dalaman´a 20.63 kilometre mesafede meydana gelen deprem, bölgede hissedilmedi.
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER (KANDİLLİ RASATHANESİ)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.02.11 19:55:56 37.2192 27.7878 3.7 -.- 1.4 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.11 19:44:32 36.6012 28.8412 8.9 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.11 19:38:03 36.5225 28.8355 10.7 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ REVIZE01 (2019.02.11 19:38:03) 2019.02.11 19:07:41 40.8375 31.8110 0.0 -.- 1.9 -.- SEMERCILER-(BOLU) İlksel 2019.02.11 18:13:05 37.2315 28.2387 0.0 -.- 1.6 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.02.11 18:09:03 37.2993 28.2388 0.0 -.- 1.5 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.02.11 17:56:20 41.0688 29.3413 0.0 -.- 1.3 -.- KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL) İlksel 2019.02.11 17:36:04 41.1310 28.9662 0.0 -.- 1.0 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel 2019.02.11 17:16:49 40.0322 35.5252 0.0 -.- 1.4 -.- KURTAGILI-CEKEREK (YOZGAT) İlksel 2019.02.11 15:15:42 38.9865 37.2978 0.0 -.- 1.7 -.- BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.02.11 15:07:41 38.1958 38.3277 5.0 -.- 1.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2019.02.11 14:49:13 37.9435 27.5670 11.1 -.- 1.8 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.02.11 14:39:52 36.8573 34.8213 13.2 -.- 1.2 -.- ATALAR-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.02.11 12:49:08 38.0830 32.6948 0.0 -.- 1.2 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.02.11 12:44:59 37.2363 37.4373 0.0 -.- 1.4 -.- YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.02.11 12:35:54 38.6582 27.1032 19.2 -.- 2.0 -.- DOGA-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.02.11 12:24:39 37.1687 27.8570 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.11 12:16:41 37.1817 27.8250 0.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.11 12:13:30 37.1598 34.8765 5.0 -.- 1.4 -.- YANIKKISLA-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.02.11 11:51:07 37.1628 27.8595 0.0 -.- 1.8 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.11 11:48:28 37.1972 27.8378 0.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.11 11:35:23 37.8935 41.9720 11.4 -.- 2.2 -.- KAYABOGAZ-(SIIRT) İlksel 2019.02.11 11:28:36 35.8270 28.9370 13.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.11 11:14:57 36.2273 28.9262 15.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.11 10:02:15 38.9587 42.4833 2.7 -.- 2.8 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel 2019.02.11 09:36:27 39.3443 40.8065 8.3 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2019.02.11 09:25:20 36.6700 26.8432 21.9 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.11 08:51:45 39.1455 40.4392 7.8 -.- 2.7 -.- KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
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