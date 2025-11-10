Habertürk
        Haberler Magazin 'Damat Mektebi' filminin çekimleri başladı

        'Damat Mektebi' filminin çekimleri başladı

        Başrollerinde Sermiyan Midyat, Algı Eke, Füsun Demirel, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe'nin yer aldığı, 'Damat Mektebi' filminin çekimleri başladı

        Giriş: 10.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 10.11.2025 - 11:48
        'Damat Mektebi' filminin çekimleri başladı
        Çekimleri Mardin ve Diyarbakır’da gerçekleştirilecek olan 'Damat Mektebi', sete çıktı.

        Başrollerinde Sermiyan Midyat, Algı Eke, Füsun Demirel, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe’nin yer aldığı yılın komedi türündeki iddialı filmi 'Damat Mektebi'; ağalık günlerine dönmek isteyen bir ailenin köylerinde yaptıkları türlü planları konu alıyor.

        Gerçek iki hikayeden uyarlanan Damat Mektebi’nin yapımcılığını MTN Medya Metin Demir, yönetmenliğini Hakan Kurşun, proje tasarımı ve senaristliğini ise Sinan Biçici üstleniyor.

