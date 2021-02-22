Boşanma aşamasında dambıllı vahşet! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Pendik'teki, Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede bugün kelimenin tam anlamıyla bir vahşet meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.

DAMBILLA KAFASINA VURDU

DHA'da yer alan habere göre bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü.

Hayatını kaybeden kadının başının dambılla ezildiği öğrenildi.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hanife Yenisu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.